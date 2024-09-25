Главы МИД G7 заявили о расширении пакета санкций против России

Министры иностранных дел стран G7 во время встречи в Нью-Йорке договорились продолжить оказывать на РФ санкционное давление из-за военных действий на Украине, передает «Интерфакс».

В отношении Москвы будет расширен существующий пакет санкций. Также против России будут приняты новые экономические меры.

Кроме того, главы МИД стран «Большой семерки» будут вводить ограничения против физических лиц в Китае и других дружественных РФ странах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

В тексте заявления также говорится о том, что G7 планирует оказывать давление на доходы России от продажи энергоносителей и других товаров.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке состоялись переговоры премьер-министра Армении с президентом Турции.