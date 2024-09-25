В Нью-Йорке состоялись переговоры премьер-министра Армении с президентом Турции

В Нью-Йорке состоялись переговоры премьер-министра Армении Николы Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил армянский политик.

Правда, детали встречи он раскрывать не стал.

Переговоры проходили на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Стоит отметить, что в последнее время Армения и Турция взяли курс на сближение. Так, летом этого года

Пашинян и Эрдоган подтвердили, что заинтересованы в нормализации отношений.

Ранее сообщалось о том, что Армения и Азербайджан почти согласовали мирный договор.