Все ранее подписанные Киевом с Германией и Францией договоренности о так называемых гарантиях безопасности всего лишь фикция. Такую уверенность в беседе с изданием Global Times высказал китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Про его словам, именно Париж и Берлин, в первую очередь, не дадут Украине вступить в НАТО. Ведущие европейские державы не хотят прямого конфликта с Россией, поэтому не допустят членства Украины в Альянсе.

Напомним, на днях находящийся в турне по Европе президент Владимир Зеленский подписал ряд документов о безопасности с Францией и Германией, которые должны укрепить сотрудничество с Украиной. Однако все подписанное не означает интеграцию страны в НАТО.

«В долгосрочной перспективе эти страны также избегут прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО», — передает издание слова Сун Чжунпина.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал встречу лидеров трех стран (Зеленского, Макрона и Шольца) «новым альянсом нацистов с бандеровцами».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.