Global Times: позиция КНР по урегулированию украинского кризиса не изменилась

Участие китайского специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в консультациях по Украине в Джидде не означает изменения китайской позиции по украинскому вопросу, пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Само появление Ли Хуэя в Джидде на Западе многие восприняли как «смену тона» Китая по украинской проблеме. Однако эксперты утверждают, что позиция КНР не претерпела изменений, просто пришло время для диалога.

В Китае не согласились с тем, чтобы объявить Россию ответственной за конфликт. При этом в Пекине отметили, что встреча в Джидде прошла в более спокойном ключе.

«Это свидетельствует о возникновении пространства для переговоров, благодаря чему появилась позитивная атмосфера для общения», – сказал Чжан Хун из Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая.

Накануне глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заверил, что Китай продолжает занимать нейтральную позицию по Украине и будет способствовать мирному урегулированию конфликта.