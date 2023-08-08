США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, заявил РИА Новости нидерландский эксперт по геополитике Йост Нимеллер.

Он исходит из того, что Вашингтон уже много раз хладнокровно избавлялся от лидеров, не оправдавших их доверия, и находил им замену.

Эксперт подчеркнул, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут проходить только между США и Россией. Киев не обладает самостоятельностью, а Европа утратила доверие у России после заявления Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заведомым обманом.

Нимеллер считает, что такие переговоры могут состояться уже в скором времени, поскольку ситуация в военном плане зашла в тупик, а «Украина уже изнурена».