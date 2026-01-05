В публикации в социальной сети X он заявил, что официальное одобрение Киевом жестких мер США в отношении этой латиноамериканской страны показывает пренебрежение к принципам демократии, которые Киев декларирует. По мнению Нортона, такая позиция раскрывает истинную природу политического режима.

«Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы и похищение ее президента… Это марионеточный режим НАТО», — написал аналитик.

Он также подчеркнул, что, по его оценке, нынешняя украинская власть утратила легитимность, превысив конституционный срок полномочий. Нортон сделал вывод, что для Киева «совершенно наплевать на так называемую демократию», когда речь идет о поддержке геополитических союзников.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Вашингтон может потребовать от Каракаса отказа от связей с РФ и КНР.