Госдеп: США больше не желают быстрого решения конфликта на Украине
США заявили, что отныне готовы стоять «плечом к плечу» с Украиной
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Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в скорейшем разрешении конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees.
Сотрудник государственного департамента Соединенных Штатов Америки подчеркнула, что в Вашингтоне стремятся к достижению «долгосрочного и стабильного мира в этом регионе».
«Администрация не стремится к быстрому решению», — заявила она.
В своем интервью Хьюстон также подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину и стоять с ней «плечом к плечу».