Госдеп: США больше не желают быстрого решения конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в скорейшем разрешении конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees.

Сотрудник государственного департамента Соединенных Штатов Америки подчеркнула, что в Вашингтоне стремятся к достижению «долгосрочного и стабильного мира в этом регионе».

«Администрация не стремится к быстрому решению», — заявила она.

В своем интервью Хьюстон также подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину и стоять с ней «плечом к плечу».