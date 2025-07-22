Госдеп: США не придают дедлайну по России в 50 дней серьезного значения

В Государственном департаменте США не считают, что санкции против России должны быть введены в строго определённый срок, который обозначил президент Дональд Трамп. Об этом на брифинге для представителей СМИ заявила Тэмми Брюс, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что, по мнению администрации Белого дома, если переговоры будут проходить в конструктивном ключе, то ситуация может быстро измениться. Даже если сегодня есть «окно» для переговоров, то через два дня всё может измениться из-за хода обсуждений.

«Это никогда не статично. Для большинства из нас планы имеют статичный характер. Мы назначаем что-то, выбираем дату для встречи в следующем месяце. Это не тот случай», — пояснила представитель Госдепа.

14 июля, Дональд Трамп объявил о готовности ввести 100% пошлины на российские товары и продукцию стран-партнеров, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта. Однако теперь он допускает, что срок может быть сокращен. Под удар попадут более десятка государств, включая ключевых покупателей российской нефти и газа в Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Романов заявил, что экономические угрозы от президента США Дональда Трампа никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО).