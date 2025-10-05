Госдеп США перестал вести телеграм-канал на русском языке

Русскоязычный телеграм-канал Государственного департамента США прекратил публиковать материалы. В ведомстве объяснили, что приостановка работы связана с шатдауном.

Представители Госдепа отметили, что контент будет появляться в канале только после того, как федеральные органы власти возобновят свою работу в полном объеме. Единственным исключением может стать публикация срочных сообщений, связанных с вопросами безопасности американских граждан.

Шатдаун, или приостановка деятельности правительственных учреждений, произошел в США из-за блокировки принятия бюджета страны.

Группа представителей Демократической партии в Конгрессе отказалась поддержать финансовый законопроект из-за серьезных разногласий с правящей администрацией США по ключевым статьям государственных расходов, включая здравоохранение.

В результате бюджетного кризиса сотни тысяч федеральных служащих по всей стране были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Многие правительственные учреждения сократили работу до минимального уровня.

