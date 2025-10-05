Путин сделал предупреждение США в случае передачи Украине ракет «Томагавк»

Президент России Владимир Путин заявил, что возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине разрушат наметившиеся позитивные тенденции в отношениях между РФ и США. Об этом глава государства заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее зарубежные источники сообщали, что США рассматривают вопрос передачи такого вооружения Киеву. Окончательно этот вопрос решен не был.

«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — отметил Путин.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что американское руководство обсуждает возможность предоставления Украине ракет «Томагавк».

«Томагавки» (BGM-109 Tomahawk) представляют собой американские крылатые ракеты, способные точно поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Они запускаются с кораблей и подводных лодок, летят на малой высоте, огибая рельеф, и несут либо обычную, либо ядерную боеголовку.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн усомнился в поставке «Томагавков» Украине.