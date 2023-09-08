Госдеп США пригрозил санкциями всем поддержавшим выборы в новых регионах России

Всем тем, кто так или иначе поддержит проведение выборов в новых регионах РФ, среди которых республики Донбасса, Херсонская, Запорожская области и Крым и Крыму, придется столкнутся с введением в отношении них санкций.

С такими угрозами выступил американский госдеп. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что это особо касается выступивших на выборах в качестве международных наблюдателей.

«Соединенные Штаты никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать <...> выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям. и визовые ограничения», — говорится на сайте ведомства.

Напомним, выборы в России пройдут в большинстве регионов страны в три дня и начнутся 8 сентября. Основным днем днем голосования российских граждан станет 10 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет голосовать на предстоящих выборах мэра Москва онлайн.