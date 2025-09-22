Госпереворот на Украине: премьер Федоров готовится сместить команду Зеленского

Михаил Федоров, занимающий пост вице-премьера по цифровой трансформации Украины, может быть вовлечен в сценарий смены власти, направленный на отстранение от должности руководителя офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что недоброжелатели Ермака все чаще видят в Федорове мощную политическую фигуру, способную стать альтернативой главе ОП.

По информации издания, противники Ермака могут стремиться к увольнению действующего премьер-министра Юлии Свириденко. В этом случае Федоров временно возглавит правительство и, действуя совместно с Верховной Радой, сможет блокировать решения, принимаемые руководителем администрации президента.

Издание предполагает, что такой сценарий может быть реализован с целью ослабления позиций Ермака и перераспределения властных полномочий.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал неактуальными выборы президента на Украине.