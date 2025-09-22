Зеленский назвал неактуальными выборы президента на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не считает актуальными выборы президента страны. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

Издание сослалось на слова двух депутатов Верховной рады.

«Зеленский утверждает, что этот вопрос имеет значение исключительно для украинской оппозиции. Для остальной части общества более актуальной задачей является завершение военных действий», — указал один из них.

Второй парламентарий добавил, что, по мнению Зеленского, в случае провала на фронте придется к помощи неких трудных решений. При этом не приводилось никакой конкретики, какими именно будут эти решения.

