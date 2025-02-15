Госсекретарь США Рубио позвонил Сергею Лаврову, сообщил МИД РФ

В субботу, 15 февраля, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и США Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Стало известно, что беседа Лаврова и Рубио состоялась по инициативе американской стороны.

Это был первый официальный контакт между российским министром и недавно назначенным госсекретарём США Рубио.

Детали переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США пока не раскрываются.