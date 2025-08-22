По мнению графолога и психолога Светланы Коваленко, почерк Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов, выдает в нем человека с сильным характером. Свои заключения о личности политика она озвучила в интервью «Ленте.ру».

Поводом для анализа послужила публикация в прессе копии переписки между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Трампом, касающейся атак на украинский участок нефтепровода «Дружба». В рукописном ответе американский лидер выразил крайнее возмущение произошедшим.

Коваленко отметила, что почерк Трампа с течением времени претерпел незначительные изменения, став еще более энергичным. Она пояснила, что характерные «заборчики» в его письме свидетельствуют о возросшей напористости и уверенности в своих целях. По ее словам, Трамп будет неуклонно двигаться к их достижению, невзирая на обстоятельства.

Графолог подчеркнула, что почерк в целом указывает на решительность и способность просчитывать действия на несколько шагов вперед. При этом, как отметила Коваленко, интересы окружающих не являются для него приоритетными.

Ранее в России раскрыли, почему Зеленский игнорирует предложения Трампа о мире.