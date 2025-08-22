По мнению Григория Карасина, председателя комитета Совета Федерации по международным делам, украинский лидер Владимир Зеленский не принимает мирные инициативы, предложенные президентом США Дональдом Трампом, из-за опасений быть воспринятым как неблагонадежный в глазах европейских политиков. В беседе с «Лентой.ру» Карасин отметил , что Зеленский рискует лишиться своего поста, если возникнут подозрения в его стремлении к разрешению конфликта.

Карасин подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, находится под влиянием фигур, сопровождавших его на встречу с Трампом в Вашингтоне. Он уточнил, что речь идет о руководителях Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО), которые, как считает Карасин, оказывают значительное влияние на мысли и действия украинского президента.

По словам Карасина, в политике и жизни Зеленский будет стремиться демонстрировать большую лояльность, чем кто-либо другой. Он добавил, что Зеленский опасается произвести впечатление человека, мыслящего независимо и не придерживающегося взглядов европейских лидеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил обсудить дату и место встречи с Путиным.