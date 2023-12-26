Граждане с украинским паспортом смогут голосовать на выборах президента РФ

Руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что люди, проживающие в новых регионах и имеющие украинский паспорт, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом она сообщила ТАСС во вторник, 26 декабря.

«Важно, что люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ или что-то с ним произошло, имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность», – сказала Памфилова.

Она также вспомнила трагедию с затоплением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, в результате которой многие дома жителей были затоплены, а их документы были уничтожены, в том числе российские паспорта.

Глава ЦИК заявила, что окончательное решение по такой возможности примут местные власти.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, а досрочное голосование назначено на 25 февраля. Известно, что баллотироваться на новый срок будет действующий президент РФ Владимир Путин. Также кандидатам стали депутат Госдумы РФ Владислав Даванков, журналист Екатерина Дунцова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР, стали частью России в результате референдумов, проведенных в этих регионах в сентябре 2022 года.