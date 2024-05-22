Грузию лишат статуса кандидата в члены ЕС, если в стране не отменят закон об иноагентах

Грузия может лишиться статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС), если в стране не отменят закон об иностранных агентах, сообщает Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что на это потом может пойти Брюссель.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял нашумевший закон об иноагентах. Согласно ему, неправительственные организации (НПО) и средства массовой информации (СМИ), которые на 20% финансируются из-за границы, должны регистрироваться в грузинском государстве как иноагенты.

Противники законопроекта прозвали его «российским», поскольку в России есть аналогичный закон. Во время обсуждения закона в грузинском парламенте регулярно происходили драки между депутатами, а по стране прокатились акции протеста.

8 ноября 2023 года Европейская комиссия порекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС при особых условиях. 14 декабря 2023 года Совет ЕС предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в союз.

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