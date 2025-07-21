Когда правительство Грузии обвиняют в пророссийских настроениях, то это является ложью и пропагандой. Так считает Ираклий Кобахидзе, премьер-министр этой страны. Такое заявление он сделал в социальных сетях.

Политик заявил, что те, кто обвиняют власти Грузии в пророссийском настрое, действуют в полном соответствии с методами разработанной еще Геббельсом пропаганды. Согласно им, для обвинений не нужны никакие факты.

«Есть только одна причина называть наше правительство пророссийским — мы не действуем по внешним указаниям, мы очистили все ветви власти от агентов, защищаем свой суверенитет и не участвуем в войне», — указал он.

По словам Кобахидзе, Евросоюз создал образ врага, а затем начал обвинять своего оппонента, то есть Грузию, в связях с этим врагом.

Ранее сообщалось, что Европарламент сделал заявление. Согласно ему Грузия не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока в стране не пройдут «честные выборы» и не будут соблюдены демократические нормы. В Брюсселе действующее грузинское правительство не признают в качестве законного партнера, а внутреннюю политику Тбилиси характеризуют как авторитарную.