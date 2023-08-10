Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом беспилотнике

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике самолетного типа. О работе систем противовоздушной обороны глава области сообщил в своих соцсетях.

«Информация о последствиях на земле не поступала», – написал Гладков.

Ранее губернатор области сообщил о плотности ударов по региону за 9 августа. По его информации, за сутки ВСУ выпустили 4 артиллерийских снаряда по селу Щетиновка и три – по Наумовке.

Пять прилетов зафиксировано на окраине села Богун-Городок. Один минометный снаряд был выпущен в Валуйском городском округе по селу Кукуевка. Восемь прилетов насчитали по хутору Старый.

«В Грайворонском городском округе 5 снарядов разорвались в центре поселка Горьковский. К большому горю, один человек погиб. Еще четверо человек пострадали. Двое из них доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», – написал Гладков.

Четыре прилета зафиксировано на окраине села Колотиловка. Пять минометных снарядов выпущено по хуторам Марьино и Панков, по селу Муром – два. Восемь минометных снарядов ВСУ выпустили по МАПП «Шебекино».

С начала специальной военной операции приграничные регионы России страдают от обстрелов со стороны ВСУ. Часто украинские солдаты используют минометы, артиллерию и БПЛА. С февраля 2023 года в Белгородской области введен бессрочный «желтый» уровень опасности.

Кроме того, под обстрел попадают Брянская и Курска области. В этих регионах также введен «желтый» уровень опасности. Власти Республики Крым также ввели на территории региона бессрочный «желтый» уровень опасности.