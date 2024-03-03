Губернатор штата Айдахо Литтл публично призвал избавиться от Байдена

Губернатор штата Айдахо в США Брэд Литтл высказал свою всецелую поддержку бывшему главе Белого дома США Дональду Трампу в день республиканских праймериз.

Он подчеркнул, что для американцев настало время вернуть Трампа в президентское кресло, избавившись от сидящего там действующего президента США Джозефа Байдена.

«Нам нужно исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам. Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом», — написал Литтл в социальной сети X.

Ранее мы писали, что на субботних кокусах в штате Миссури Дональд Трамп одержал победу со 100% результатом голосов делегатов. Перед этим он заручился поддержкой почти 98% республиканских представителей в Мичигане.