Поворот в западном направлении оказался не более чем красивой сказкой для Молдавии, ведь на самом деле уровень жителей республики регулярно ухудшается. Соответствующее заявление сделала глава молдавской гагаузской автономии Евгения Гуцул в беседе с телевизионным каналом «Россия 24» .

По словам Гуцул, 3,5 года назад Молдавии была нарисована красивая сказка и обещана жизнь по стандартам Европы, но при условии, что республика будет поддерживать Евросоюз. Несмотря на выполнение своих обязательств, молдаване живут все хуже и хуже. Большее количество местных жителей и граждан стали выходить за то, чтобы не разрывать связи с Россией.

Гуцул также заявила, что ее состоявшаяся накануне встреча с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировала, что российское руководство заинтересовано в построении дружеских взаимоотношений с Молдавией и Гагаузией.