Он постоянно продлевает военное положение и проведение всеобщей мобилизации. Все это помогает украинскому президенту откладывать возможность его переизбрания.

Иранское издание Hamshahri выпустило статью, автор которой рассказал об уловках Владимира Зеленского, которые он применяет для сохранения должности. Журналист подчеркнул, что важны не сами выборы, а то, как украинский лидер использует эту тему.

«Глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», - подчеркнул обозреватель.

Он также указал, что президент Украины с момента начала специальной операции уже не раз откладывал дату перевыборов главы страны. Зеленский упорно заявляет, что в условиях войны проведение выборов запрещено.