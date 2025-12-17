«Характер алкоголика»: глава аппарата Белого дома дала резкую характеристику Трампу

По ее словам, его отличают черты, свойственные людям с алкогольной зависимостью.

«У Трампа характер алкоголика. Он действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать», — заявила Уайлз.

Позже сама Уайлз подвергла критике материал издания, обвинив журналистов в том, что они вырвали ее слова из общего контекста беседы, создав искаженное впечатление. Со своей стороны, Дональд Трамп неоднократно и публично подчеркивал, что ведет абсолютно трезвый образ жизни и считает это одной из своих ключевых сильных сторон.

