В условиях эскалации напряженности, вызванной ультиматумом США, Кремль впервые допустил вероятность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Это, по информации издания Hindustan Times, стало неожиданным ходом со стороны российского лидера, который «перевернул ситуацию» и «поставил мат Украине».

В ответ на слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации, о потенциальной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского СМИ обращают внимание на то, что Москва дала понять о своей готовности к проведению саммита незадолго до истечения 10-дневного срока, который установил Дональд Трамп.

«Ядерные часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине», — заявили в издании.

Газета напоминает, выдержка Трампа уже на пределе из-за того, что Россия не согласилась на его предложения о прекращении огня, а также из-за ситуации с размещением ядерной подводной лодки и конфликта с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В настоящее время в столицу России прибывает его специальный представитель Стив Уиткофф с целью урегулирования ситуации и проведения встречи с Владимиром Путиным.