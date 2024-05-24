Художник Клементьев подарил королю Бахрейна написанную им картину с президентом РФ

Востоковед Сергей Дворянов предложил молодому художнику Борису Клементьеву написать картину с лидерами России и Бахрейна. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что это была идея не просто сделать совместный портрет, а также продемонстрировать единение двух культур, дружбу народов и крепкое партнерство.

Отмечается, что на картине изображены лидеры России и Бахрейна стоящими рука об руку, а позади них располагаются храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве и главная мечеть Манамы аль-Фатиха. Король Бахрейна поблагодарил художника, оценил сюжет полотна и мастерство исполнения.

Добавляется, что картина стала знаковой, поскольку Хамад бен Иса Аль Халифа давно держит курс на тесный диалог с Россией. При его поддержке в столице Бахрейна был построен большой культурный центр, в котором представлены все религии мира.