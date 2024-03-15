Игорь Брынцалов: за выборами президента России наблюдает весь мир

Весь мир наблюдает за выборами президента Российской Федерации, заявил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«Сейчас особенно важно не остаться в стороне и высказать свою гражданскую позицию. <…> Весь мир наблюдает за этим судьбоносным решением. От него буквально зависит будущее России», — сказал председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов призвал жителей Подмосковья прийти на избирательные участки и проголосовать. Спикер Московской областной думы также указал на важность того, чтобы голосование прошло максимально легитимно и безопасно. Для этих целей на избирательных участках работают наблюдатели, полицейские, задействована система видеонаблюдения.

Наблюдать за ходом выборов будут и парламентарии региона. В течение трех дней они посетят избирательные участки, которых в Подмосковье почти четыре тысячи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность на участках для голосования в регионе.