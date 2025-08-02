«Игровой ход»: экс-премьер Украины прокомментировал слова Зеленского о диалоге с Россией

Заявление Зеленского о переговорах с Россией на уровне лидеров — попытка выставить Москву недоговороспособной. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Заявление Зеленского о переговорах с Россией на уровне лидеров — попытка выставить Москву недоговороспособной. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Напомним, глава киевского режима сказал, что Киев предложил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к диалогу на уровне руководителей стран. Азаров считает, что это очередной игровой ход Зеленского. Цель главы киевского режима — показать, что Россия не хочет встречаться на высшем уровне.

При этом у самого Зеленского нет предложений, с которыми он готов выйти на переговоры, считает Азаров.

Он отметил, что никаких новых заявлений от Зеленского уже давно не было. Более того, президент Украины по-прежнему твердит про непризнание Крыма, Донбасса и других территорий.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предложил России перейти к переговорам на уровне лидеров.