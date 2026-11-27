57-летняя певица Анжелика Варум неожиданно появилась на публике. 26 ноября певица посетила премьеру фильма Юрия Быкова «Вершина», однако привлекать к себе внимание не стала: артистка обошла красную дорожку и журналистов и сразу направилась в зрительный зал. Там ее заметили журналисты Woman.ru.

Варум выбрала для выхода довольно будничный образ. На ней были джинсы, куртка, ботильоны и вместительная сумка. Но больше всего внимания привлекли волосы певицы: от привычного блонда не осталось и следа — артистка сменила цвет.

Появление Варум на мероприятии стало неожиданностью, ведь певица редко выходит в свет. По информации издания, активно появляться на публике она перестала около семи лет назад.

Сейчас Варум и муж супруг Леонид Агутин готовятся к совместному концерту, который состоится в середине декабря. По информации организаторов, билетов на выступление осталось совсем немного.

Ранее сообщалось, что певица Джессика Симпсон впервые за 20 лет вернулась к темному цвету волос.