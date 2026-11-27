В России с 1 декабря 2026 года перестает действовать почти символическая плата за возврат железнодорожного билета — фиксированные 3,7 рубля, десятилетиями не отражавшие реальных рисков перевозчика. На смену им приходит шкала от 1% до 10% стоимости: чем ближе к отправлению пассажир сдает место, тем ощутимее удержание.

Логику этого перехода генеральный директор «Чайна Трэвел» Анастасия Витушинская в беседе с Pravda.Ru называет экономически обоснованной и соответствующей практике крупных мировых перевозчиков — как авиационных, так и железнодорожных.

По ее словам, смысл новой сетки проще, чем кажется на первый взгляд. Освободившееся за полтора месяца кресло — это товар, у которого еще есть шанс найти покупателя: компания успевает выставить место в продажу, перехватить спрос, закрыть маршрут почти без потерь. Отказ за неделю до отправления — совсем другая история: вероятность перепродажи стремится к нулю, и убыток ложится на перевозчика целиком. Процент сбора в этой конструкции — не штраф ради штрафа, а цена времени, которого у компании больше нет. Именно поэтому 1% за возврат более чем за 45 суток и 10% менее чем за девять суток — не произвольные цифры, а отражение того, сколько реальной возможности продать место остается у РЖД.

Эксперт добавила, что для пассажиров это означает конец эпохи почти бесплатных возвратов и появление вполне осязаемой дисциплины планирования. Тот, кто привык брать билет «на всякий случай» и сдавать его накануне поездки, теперь платит за эту привычку десятую часть стоимости. Заблаговременный отказ, напротив, почти не бьет по кошельку — и именно на такой сдвиг в поведении расчет: чем раньше освобождается место, тем выше шанс, что оно не уйдет в ноль, а достанется другому пассажиру. Заполняемость вагонов перестает зависеть от случайности и превращается в управляемый процесс — тот самый, который в мировой транспортной практике давно считается нормой.

По ее мнению, параллельный фон — авиаотрасль, где обсуждают упрощение возвратов при отмене регулярных рейсов, — не противоречит железнодорожной логике, а дополняет ее. Речь в обоих случаях об одном: цена отказа должна соответствовать моменту, в который он происходит, а не быть условной цифрой из прошлого. Фиксированные 3,7 рубля эту связь разрывали полностью — новая сетка ее восстанавливает.

Витушинская резюмировала, что сдавать билет за полтора месяца почти бесплатно — по-прежнему можно; откладывать решение до последней недели — дорого, и с каждым днем все дороже. Для тех, кто планирует поездки заранее, изменения пройдут незамеченными; для тех, кто держит место до последнего, — станут регулярной строкой расходов. Перевозчик в этой схеме не зарабатывает на забывчивости, а лишь перестает платить за нее из собственного кармана.

Ранее сообщалось, что РЖД создаст личного ИИ-агента, который сам купит билеты и закажет такси.