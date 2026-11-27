Британский актер Том Харди стал главным фаворитом букмекеров на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет Daily Mail. В случае утверждения на роль 49-летний актер составит компанию Роберту Паттинсону, недавно официально объявленному новым исполнителем роли агента 007.

Представитель букмекерской компании Джон Хилл отметил, что интерес к кандидатуре Харди значительно вырос за последнее время. Среди других вероятных претендентов на роль злодея называют Киллиана Мерфи, Барри Кеогана и Идриса Эльбу.

Харди уже неоднократно играл отрицательных персонажей на большом экране, в частности в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Выживший».

При этом интерес к актеру сохраняется даже на фоне недавних сообщений о его непростом характере. По данным СМИ, Харди едва не покинул криминальный сериал «Гангстерленд» после серии конфликтов с продюсерами.

Напомним, новым Джеймсом Бондом стал 40-летний Роберт Паттинсон, обошедший таких претендентов, как Николас Холт, Каллум Тернер и Джек Лауден. Режиссером предстоящей картины выступит Дени Вильнев, известный по фильмам «Дюна» и «Прибытие».

Работа над новой частью бондианы должна начаться в 2027 году. Однако студия Amazon MGM Studios пока официально не объявляла имя исполнителя роли главного злодея.