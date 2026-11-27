В Подмосковье поддержка материнства выражается не только в словах: регион предоставляет многодетным семьям реальные награды, выплаты и широкий перечень льгот. Высшая степень отличия — звание «Мать‑героиня», которое в области уже присвоено пяти женщинам, воспитавшим десять и более детей. Ко Дню матери о системе поощрений и порядке оформления документов читателям REGIONS рассказал первый заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. По его словам, регион высоко ценит семьи, посвятившие себя воспитанию детей, и стремится обеспечить им достойный уровень жизни.

«За каждой из этих женщин стоит огромная самоотдача, терпение и любовь. Мы гордимся тем, что в Подмосковье живут такие семьи, и благодарны им за пример для нашей молодежи», — отметил Олег Рожнов.

Звание «Мать‑героиня»: ₽1 млн и статус героя

Звание «Мать‑героиня» присваивается женщинам, родившим и вырастившим десять и более детей. За него предусмотрена единовременная выплата в размере ₽1 млн. Важное новшество на федеральном уровне: принят закон, который приравнивает матерей‑героинь в социальных правах к Героям России и Героям Труда.

Льготы для матерей‑героинь охватывают ключевые сферы жизни:

медицинское и лекарственное обеспечение;

санаторно‑курортное лечение;

скидки при оплате жилья и коммунальных услуг;

бесплатный проезд;

внеочередное обслуживание в организациях культуры и спорта;

приоритет при профессиональном обучении и предоставлении отпусков.

«По желанию самой женщины часть этих льгот можно заменить на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2026 года ее размер составляет ₽76,4 тыс. и ежегодно индексируется», — уточнил парламентарий.

Кроме того, матерям‑героиням вводится дополнительное материальное обеспечение в размере 415% от социальной пенсии. Периоды ухода за детьми до полутора лет полностью включаются в страховой стаж без прежних ограничений — в том числе при многоплодной беременности.

Какие еще награды положены многодетным родителям

Помимо высшей степени отличия, действуют и другие поощрения. Федеральная медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям или усыновителям, воспитывающим четверых и более детей; единовременная выплата к ней составляет ₽200 тыс. В Подмосковье этой награды уже удостоены 90 человек. Отдельно Рожнов уточнил: орден «Родительская доблесть» был введён вместо ранее существовавшего знака «Материнская слава».

«Орден „Родительская слава“ вручается тем, кто воспитывает семь и более детей. К нему предусмотрена выплата ₽500 тыс. В Подмосковье им награждены 36 человек», — отметил депутат Мособлдумы.

Как подать документы на награду

Механизм может отличаться в зависимости от конкретной награды, но общая последовательность такова. Инициатором может выступить орган соцзащиты, работодатель или администрация муниципалитета; семья также вправе обратиться в соцзащиту самостоятельно.

Далее собирается пакет документов: паспорт, свидетельства о рождении детей, характеристики с места работы и учебы, сведения о достижениях детей, акт обследования жилищных условий. Материалы проходят проверку в региональном министерстве социального развития, а затем направляются на федеральный уровень. Окончательное решение о присвоении звания «Мать‑героиня» принимает президент России.

«В 2025 году в Подмосковье был учрежден орден „Родительская доблесть“ для семей, воспитывающих пятерых и более детей, с выплатой ₽100 тыс. Его получили 86 человек», — добавил Олег Рожнов.

Как резюмировал депутат Мособлдумы, комплексная поддержка многодетных семей решает две задачи сразу: снижает финансовую нагрузку на родителей и повышает престиж материнства в обществе.

Ранее сообщалось, что в 2026 году День матери в России приходится на 29 ноября..