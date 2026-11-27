Российские фигуристы оказались за пределами первой тройки после короткой программы на Гран-при в Японии
Фигурист Дикиджи упал во время короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Фото: [ФФККР]
На этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио мужчины представили свои короткие программы. Россию на этих соревнованиях представляют Владислав Дикиджи и Петр Гуменник.
Шансы отобраться в финал изначально имел только Дикиджи, поскольку у Гуменника этап в Токио — единственный в сезоне. Владислав же занял второе место на этапе в Китае.
Дикиджи неудачно выполнил короткую программу: ошибся на четверном сальхове и упал с тройного акселя. За свой прокат он получил лишь 85,46 балла — это лишь девятое место по итогам короткой программы. Шансы пробиться в финал остаются, для этого нужно стать третьим по сумме двух программ.
Короткую программу уверенно выиграл Илья Малинин из США (114,81 балла), вторым идет японец Шун Сато (96,78), третьим — француз Кевин Аймоз (94,15). Петр Гуменник занял шестое место в короткой программе (90,60).
Ранее Алина Горбачева заняла третье место в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.