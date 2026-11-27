В честь праздника жена актера опубликовала в личном блоге несколько снимков с торжества. Под фотографиями она оставила лаконичную подпись — «3».

Для особенного дня Виктория выбрала облегающее белое платье с открытыми плечами, драпировкой и высоким разрезом на бедре. Образ дополнили длинная фата и сверкающий ободок с камнями и стразами. Александр предпочел черный костюм с белой футболкой. Вместо классической обуви супруги надели кеды.

Праздничные кадры собрали множество поздравлений. Среди тех, кто порадовался за пару, оказались Игорь Верник, Дарья Клюкина и другие представители шоу-бизнеса. Поклонники тоже оставили теплые комментарии, отметив стиль супругов и пожелав им семейного счастья.

Напомним, до знакомства с Викторией Петров несколько лет встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Их отношения начались в 2015 году, а в 2017-м пара объявила о помолвке. Однако в июне 2019 года стало известно о расставании.

Позже актер сблизился со Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках фильма «Стрельцов». Об их разрыве стало известно в 2023 году.

В сентябре 2023 года Петров и Виктория Антонова расписались в одном из московских загсов, а 25 ноября сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у супругов родился сын.

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