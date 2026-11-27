В Московском областном суде государственный обвинитель прокуратуры Московской области предложил суду признать четверых участников преступного сообщества «черные вдовы» виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, с целью скрыть другое преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), ч. 3 ст. 30 пп. «а,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным ведомства, в период с начала 2019 года по май 2021 года подсудимые в составе преступного сообщества похитили у трех граждан квартиры, расположенные на территории города Электросталь. Соучастники подыскивали одиноких престарелых людей, злоупотребляющих спиртными напитками, входили к ним в доверие, изготавливали поддельные договоры дарения их недвижимого имущества и предоставляли сфальсифицированные документы на государственную регистрацию.

После перехода права собственности квартиры переоформлялись на подставных лиц в целях легализации имущества, полученного преступным путем. Чтобы скрыть это, соучастники совершили убийство троих собственников квартир, которых напоили алкогольными напитками, смешанными с наркотиками, сильнодействующими лекарствами и отравляющими веществами. Одного потерпевшего вывезли в Павлово-Посадский округ и оставили на обочине дороги, двоих других — во Владимирскую область, где их трупы сбросили в овраг, забросав ветками.

Денежные средства, вырученные от продажи квартир в размере около 14,4 млн рублей, злоумышленники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. После совершения убийств они осуществили кражу двух автомобилей одного из потерпевших стоимостью около 1,5 млн рублей и на протяжении длительного времени пользовались банковскими картами двух других потерпевших, на которые зачислялась пенсия.

Руководители преступного сообщества в 2019 году привлекли к участию в нем участкового уполномоченного полиции, который добровольно вошел в состав преступного сообщества. Преступникам назначили наказание от 24 до 14 лет.

Кроме того, предложено конфисковать денежные средства, полученные в результате легализации имущества, добытого преступным путем, на общую сумму почти 14 млн рублей, а также мобильные телефоны и планшетный компьютер, использовавшиеся при совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.