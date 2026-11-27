Сбер представил мультиагентную ИИ-систему, которая помогает пациентам, врачам и управленцам, на международной конференции AI Journey. Ее запустят в 2026 году в медицинских организациях Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области.

«Мы давно и тесно работаем со Сбером в части развития ИИ-продуктов, которые внедряем в самые разные сферы, в том числе в здравоохранение. Например, диагностический ассистент AIDA на основе данных из электронной медкарты уже помогает нашим врачам в первичном звене с постановкой диагноза — специалист использует эту информацию в качестве „второго мнения“. В приложении „Добродел Здоровье“ искусственный интеллект позволяет пациентам самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. Теперь же будем внедрять в наши поликлиники мультиагентную ИИ-систему, разработанную Сбером, которая также на основе данных из медкарты, где собран весь анамнез, предлагает пациенту пройти необходимые обследования. Это позволит предупреждать возможные заболевания или „ловить“ их на ранней стадии, что порой критически важно для успешного лечения. Безусловно, как и всегда, последнее слово за врачом. Однако такие инструменты, в том числе, помогают специалистам экономить время, а значит, больше внимания уделять пациенту», - сказал губернатор.

ИИ-агенты помогают врачу определить риск заболевания у пациента, чтобы вовремя пригласить его на обследование, собирают сведения перед приемом и объясняют результаты анализов, система объединяет данные о здоровье человека и позволяет выявлять риски заболеваний еще до появления симптомов. В ней работают несколько специализированных помощников, каждый запрос поступает тому из них, кто отвечает за соответствующую задачу.

«Внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение — это глобальный сдвиг парадигмы в сторону профилактики и истинно персонализированной медицины. Искусственный интеллект в здравоохранении дает три ключевых эффекта: снижает рутинную нагрузку на врачей, обеспечивает глубокую персонализацию и смещает акцент с лечения на профилактику и раннюю диагностику», - подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов добавил, что специалисты объединили отдельные ИИ-инструменты в единую систему, чтобы помочь врачам выявлять риски заболеваний и приглашать пациентов проверить здоровье еще до появления симптомов. По данным электронной медкарты ИИ помогает врачу определить, кому стоит пройти обследование еще до появления симптомов. Это возможно благодаря ИИ-модели риск-профилирования, созданной Сбером и AIRI.

Во время приема врачам также помогает диагностический ассистент AIDA (AI Diagnostic assistant). Он анализирует жалобы пациента, историю болезни, результаты обследований и формирует возможный диагноз. С начала 2026 года с помощью ассистента врачи поставили более 5,3 млн диагнозов. Пациенты смогут разобраться в результатах лабораторных исследований с помощью сервиса «Расшифровка анализов». Руководителям медицинских организаций отдельный ИИ-агент помогает проверять, соответствуют ли истории болезни нормативным требованиям.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.