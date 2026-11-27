За шесть лет после пандемии торговые центры Центрального федерального округа так и не вернули себе прежнего пешеходного потока — и, судя по всему, уже не вернут. В 2020-м падение было обвальным: в некоторых столичных ТРЦ посещаемость рухнула почти на 80%. К 2026 году рынок отдышался, но не восстановился — в среднем по округу уровень на четверть ниже допандемийного, в ведущих московских моллах минус 9%, по регионам — около 3%. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Это не временная яма, а новая норма: онлайн-торговля откусила часть привычки ходить в магазин, а та, что осталась, перекроила саму причину визита — за покупками теперь идут реже, за впечатлениями — чаще.

По словам экономиста Ларисы Каменской, причины спада не сводятся к одному маркетплейсу. Электронная коммерция забрала рутинный шопинг — тот самый, ради которого раньше заезжали в ТЦ после работы. Поведение потребителя сдвинулось в сторону развлечений и сервиса: кино, ресторан, спорт, место, где можно провести с семьей субботу, а не коридор с витринами. Сверху легли налоговая нагрузка на арендаторов и ключевая ставка, из-за которой у застройщиков и владельцев просто нет денег на модернизацию — круг замкнулся: чтобы вернуть поток, нужно вкладывать, а вкладывать не на что, потому что поток не вернулся.

Она уточнила, что при этом рынок не разваливается — он расслаивается. Предложение в ЦФО ненамного превышает спрос, вакантность в Москве держится около 11%, а в регионах округа — дефицит качественных площадей и растущий запрос на современные форматы. Новое предложение строится по той же логике: крупные моллы — в Москве, малоформатные объекты — в регионах. Картина не про вымирание торговых центров, а про то, что выживает не площадь, а функция. Небольшой ТЦ у дома с низкой арендой выигрывает не размером, а тем, что закрывает повседневную потребность — зайти за молоком и не проехать ради этого три станции. Гигантский молл выживает иначе: он продает не товар, а день — развлечение, отдых, спорт, кино, ресторан, повод приехать с друзьями и не пожалеть о потраченном времени.

Именно в этой развилке и проходит граница между теми, кто закроется, и теми, кто останется. Массового обвала не будет — эксперт говорит об этом прямо. Но к концу 2027 года рынок ждет не закрытие, а трансформация: часть объектов прекратит работу вынужденно, а выжившие сменят концепцию. Ключевое слово — «адаптация», и оно не про косметический ремонт. Успех формата теперь решает не метраж, а локация и способность подстроиться: гибкая политика, грамотный маркетинг, цифровые сервисы, персонализированные предложения. Молл, который остался коридором с магазинами образца 2019 года, проигрывает не онлайн-торговле — он проигрывает соседнему моллу, который понял, зачем туда идти, когда покупать уже можно с дивана.

По мнению эксперта, практический итог — два сценария, и они не про «все закроются» и не про «все обойдется». Региональный малоформатный ТЦ у дома почти наверняка устоит — у него низкая аренда и ежедневный повод для визита, который онлайн не заменяет. Крупный молл устоит только при одном условии: он перестает быть местом для шопинга и становится местом, где шопинг — лишь один из пунктов программы, и не главный. Между ними — та самая прослойка объектов, у которых нет ни дешевой локации у дома, ни масштаба под развлечения. Именно она к концу 2027 года и уйдет с рынка — не потому что пандемия, не потому что маркетплейсы, а потому что шесть лет подряд не нашлось ответа на простой вопрос: зачем сюда идти, если купить можно в телефоне.

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