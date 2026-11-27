С начала 2026 года по самозаписи маммографию прошли более 42,8 тыс. женщин старше 40 лет, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, такая возможность позволяет сделать диагностику более доступной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранняя диагностика — один из ключевых факторов успешного лечения онкологических заболеваний. Поэтому мы стараемся сделать профилактические обследования максимально удобными для жителей. В частности, женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, не тратя время на предварительный визит к врачу», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По результатам обследований отклонения были выявлены почти у каждой 10-й пациентки. Кроме того, обнаружено 207 случаев злокачественных новообразований. Все пациентки направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Записаться на маммографию можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, если с момента предыдущего исследования прошло более двух лет.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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