Во Франции разгорается скандал, которого в Париже предпочли бы не замечать: оппозиция требует от правительства объяснить, почему парламент не поставили в известность об отправке военных на Украину. Замглавы Минобороны Алис Рюфо, вызванная в Сенат на закрытое заседание, фактически подтвердила то, о чем до сих пор говорили шепотом, — французские военнослужащие на украинской территории есть, и их присутствие больше не получается списать на слухи.

Формулировка ведомства при этом аккуратная: инструктаж, обслуживание техники, эпизодические задачи вдали от линии фронта, численность «очень ограничена». Оппозицию аккуратность не убеждает — там говорят прямо: от инструктажа до участия в боевых действиях один шаг, и сделан он будет без единого голосования в парламенте.

У этой истории есть второе дно, и оно не про парламентскую процедуру. Военный эксперт Борис Джаралиевский в беседе с Общественным телевидением России называет произошедшее секретом Полишинеля — тайной, о которой все знали, но делали вид, что ее нет. Схема, по его версии, почти театральная: сначала организованный слив в прессу, затем официальное признание Минобороны — и вот у оппозиции в руках козырь, который она достает ровно тогда, когда он нужнее всего. Приближающиеся выборы превращают «тайну» в инструмент политической борьбы, а не в вопрос национальной безопасности. Власти, в свою очередь, могли молчать не столько из страха перед депутатами, сколько из расчета на Москву: попади заявление в парламент сразу — и оно перестало бы быть секретом даже номинально, утекло бы к России в течение суток.

За официальной тишиной просматриваются и личные амбиции. Джаралиевский связывает слив и признание с общей эскалацией, в которую движется Евросоюз, и с желанием Макрона показать себя — отважным, решительным, тем, кто не боится. Три часа аргументов перед депутатами, «конфиденциальные детали», саммит «коалиции желающих» с британским премьером — все это складывается в картину, где демонстрация воли важнее процедуры. Проблема в том, что воля, проявленная в обход парламента, имеет свойство возвращаться повесткой в суд.

Именно это — главный практический итог скандала, а не шум в Сенате. Серьезно потрясти политическую систему Франции одна тайная отправка вряд ли сможет: к Макрону и без того накопилось достаточно претензий, и уходящий президент — удобная мишень, а не точка опоры для системного кризиса. Но у истории есть прецедент с конкретным именем — Николя Саркози, бывший глава государства, приговоренный к тюремному сроку после ухода с поста. Джаралиевский прямо допускает: Макрон может пойти тем же путем, и очевидное превышение полномочий — именно та статья, по которой его будут ждать. Оппозиция получила не просто повод для дебатов, а заготовку под будущее судебное преследование — и это куда долговечнее предвыборного козыря.

По его словам, для Парижа расклад теперь двоякий. Внутри страны — скандал, который оппозиция будет разогревать до выборов, не давая ему остыть, снаружи — Москва, которая уже заявила, что осведомлена о присутствии иностранных военных и квалифицирует его не как поддержку Украины, а как прямое участие в войне. Между этими двумя линиями — сам Макрон, чья демонстрация отваги все дороже обходится и ему лично, и французской казне, и тем военнослужащим, чье присутствие теперь официально признано, но так и не объяснено парламенту.

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