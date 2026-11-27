До Нового года остается все меньше времени, и многие задумываются о покупке живой елки. Но пушистое дерево может быстро потерять вид: уже через несколько дней иголки начинают осыпаться, а ветки становятся ломкими. Чтобы праздник не был испорчен, важно выбрать действительно свежее дерево. Корреспондент REGIONS поговорила с экспертом по домоводству Ольгой Ситкиной — она рассказала, на какие детали смотреть при покупке и как продлить жизнь новогодней ели.

Как проверить ветки и хвою

Самый простой способ оценить свежесть — провести рукой по ветке. У качественного дерева иголки держатся крепко и не осыпаются от легкого касания. Еще один тест — слегка согнуть одну из иголок: свежая хвоя будет эластичной, а сухая — легко ломается.

При этом эксперт отмечает, что небольшое количество сухих иголок ближе к стволу — норма. Это естественный процесс: дерево само сбрасывает старую хвою. Важнее оценить общее состояние веток: они должны быть упругими, не пересушенными, не ломаться при легком сгибании. Если веточки хрупкие, а само дерево выглядит тусклым, скорее всего, оно уже потеряло много влаги.

«Также нужно обратить внимание на цвет. Хвоя должна быть без серого или желтоватого оттенка», — посоветовала эксперт.

На что смотреть у ствола

Состояние ствола и места спила — еще один надежный индикатор свежести. У недавно срубленной елки срез обычно светлый, влажный или слегка липкий из‑за смолы. Темный, сухой и потрескавшийся срез — признак того, что дерево срубили давно.

Сам ствол должен быть ровным, без повреждений. Также стоит сразу проверить, подходит ли его диаметр к вашей подставке: если нет, дома придется либо подрезать дерево, либо искать другую опору.

«Обязательно нужно узнать у продавца, когда привезли партию и откуда елки. Чем меньше времени прошло после вырубки, тем лучше. Если деревья долго стояли на ветру, елки быстро высохнут», — объяснила Ситкина.

Какое дерево лучше держит хвою

По словам эксперта, дольше всего сохраняют иголки пихта и сосна. У разных видов есть свои особенности: например, у пихты хвоя остается на ветках даже после высыхания — это делает ее особенно удачным выбором, если хочется, чтобы дерево простояло весь праздничный период.

«Любое, даже самое свежее дерево быстро высохнет, если поставить его рядом с батареей или обогревателем. Перед установкой нужно обновить спил примерно на 2-3 сантиметра и сразу поставить ствол в подставку с водой, обновлять ее почаще», — поделилась Ситкина.

Что делать, если купили елку заранее

Если вы приобрели дерево до установки, лучше держать его в прохладном месте — например, на балконе. Так оно дольше сохранит свежесть и не начнёт терять иголки раньше времени.

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