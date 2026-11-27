Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) единогласно признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра завершилась победой грозненцев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт после спорного пенальти: нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе зацепился за ногу упавшего защитника ЦСКА Данила Кругового. Арбитр матча Артем Чистякова поначалу фол не зафиксировал, но судьи ВАР пригласили его пересмотреть эпизод.

По данным «Чемпионата», Чистяков, а также работавшие на ВАР Иван Абросимов и Владимир Москалев в ближайших турах не будут получать назначения на матчи РПЛ.

Также ЭСК признала справедливым удаление защитника «Динамо» Максима Осипенко в матче с «Краснодаром» (1:1).

Ранее стало известно, что «Зенит» может отправить в отставку главного тренера Сергея Семака в случае неудачи в матче с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.