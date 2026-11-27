Примерно в 90% случаев генетика не решает судьбу мозга — она лишь заряжает пистолет, а спуск нажимает образ жизни, и в первую очередь то, что человек кладет в тарелку. Диетолог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей формулирует это без обиняков: болезнь Альцгеймера лишь примерно в каждом десятом случае запускается генами сама по себе; во всех остальных она вырастает из привычек — и в значительной мере из еды.

Пик заболеваемости приходится на пожилой возраст, поэтому окно, в которое еще можно вмешаться, закрывается не в 70, а раньше: если начинать думать о рационе в 60, остается запас времени; если дотянуть до 70 — может оказаться, что механизм уже взведен и поздно разряжать.

У этой логики в 2026 году появилось неожиданное подтверждение из Китая. Популяционное исследование проверяло, как MIND-диета и физическая активность вместе влияют на когнитивные функции пожилых, — и ждало эффекта именно от связки. Связки не нашлось: значимого взаимодействия между питанием и упражнениями обнаружить не удалось. Зато обнаружилось другое, более неудобное для привычных представлений: высокий балл по диете сам по себе, независимо от движения, улучшал когнитивные показатели, а физические упражнения независимой связи не показали. Не то чтобы спорт бесполезен — но в этом конкретном замере единственным рычагом, который двигал результат в одиночку, оказалось питание. Не пара «движение плюс еда», а еда — отдельно, сама по себе, с измеримым эффектом.

MIND-диета устроена именно как такой одиночный рычаг — не набор запретов, а режим с двумя списками. В первом — десять групп, которые нужно есть регулярно и в конкретных количествах, а не «побольше зелени» на глазок. Листовые зеленые овощи — не меньше 2,7 килограмма в неделю; прочие овощи — от 1,75 килограмма; цельнозерновые — от 84 граммов в день; фасоль — минимум три приема в неделю; ягоды — от 400 граммов в неделю; орехи — от 140 граммов. Птица допускается, но не жареная и не чаще двух раз в неделю; морепродукты — тоже не жареные, не чаще раза. Базовый жир — оливковое масло. Второй список — пять групп, которые работают в обратную сторону: красное мясо и колбаса, сыры, сливочное масло, жареное, выпечка на сливочном масле и белой рафинированной муке. Механизм вреда не таинственный — избыток насыщенных жиров и трансжиров из животных продуктов, и именно их MIND-диета вычищает из рациона системно, а не одним героическим отказом от сыра.

С вином — единственное место, где рекомендация расходится с формулировкой «43–50 миллилитров в день». Дианова называет его спорным без дипломатии: безопасных доз алкоголя не существует в принципе, а ежедневная малая доза — это не профилактика, а медленное формирование привычки, которая заканчивается зависимостью. В современных версиях MIND-рациона вино из списка убрали вовсе — и это не ужесточение, а приведение диеты в соответствие с тем, что о спиртном известно на самом деле. Защитный механизм остальных десяти групп при этом не про «суперфуд», а про скучную биохимию: снижение окислительного стресса, воспаления и отложения бета-амилоида — то есть про три процесса, которые и разрушают мозг годами, задолго до первых симптомов. Антиоксиданты, полифенолы, омега-3 — не волшебные слова, а топливо, на котором эти три механизма тормозятся.

Практический итог не про подвиг и не про полный отказ от всего, что вкусно. Он про два сдвига, которые можно начать в 60 и не опоздать. Первый — количественный: зелень, ягоды, орехи и цельнозерновые перестают быть «чем-то полезным иногда» и получают конкретные цифры в неделю — 2,7 килограмма зелени, 400 граммов ягод, 140 граммов орехов, 84 грамма цельного зерна в день. Второй — качественный: красное мясо, сыр, сливочное масло, жареное и выпечка уходят из ежедневного фона в редкое исключение, а их место занимают функциональные замены, которые пищевая технология уже делает не просто безопасными, а полезными — растительные аналоги мяса и молока, спреды, сыры и выпечка с заменителями молочного жира. Для пожилого человека это не диета в смысле ограничения, а перестановка того же самого рациона: те же приемы пищи, те же привычки — но с другим жиром, другой мукой и другим количеством зелени. Именно такая перестановка, а не героический отказ от всего разом, и есть тот единственный рычаг, который в китайском исследовании двигал когнитивные показатели сам, без помощи спорта.

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