Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пригласил на службу в ВСУ иностранных пилотов F-16, сообщает The Times. Военный эксперт Борис Джерелиевский прокомментировал эту идею, отметив, что реальной опасности для ВС РФ они представлять не будут.

По словам собеседника, речь может идти не о наемниках, а о кадровых военных, например, из Польши. Однако, как в случае с другими солдатами НАТО, угрозы они не представляют.

«Профессионализм военного пилота складывается из его подготовки, количества налета и боевого опыта. Боевой опыт у них невысок. Где им воевать было? Даже если эти самолеты использовались в колониальных войнах, что ведет Запад, воздушных боев они не вели», — подчеркнул военный эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Джерелиевский подчеркнул, что усугубляет ситуацию сам F-16. Это достаточно старый самолет, который превосходят даже советские аналоги, не говоря уже о современных бортах, используемых Россией.

«Их боевая эффективность будет не очень высока. Я предполагаю, что их могут использовать как летающие пусковые установки для запуска ракет StormShadow или Taurus. Они будут взлетать где-то подальше от линии соприкосновения, пускать ракеты и уходить. Это будут не столь военные операции, сколько террористические», — считает эксперт.

Ранее Данилов рассказал, что Украина готова изменить в «мирном плане» Зеленского.