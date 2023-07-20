Июль 2023 года может стать в Евросоюзе самым жарким в истории

Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории. Об этом заявил глава климатических наблюдений Copernicus Карло Буонтемпо в коммюнике, опубликованном на сайте европейской программы.

Ранее рекордные показатели температуры были зафиксированы в Италии. В отдельных регионах страны температура воздуха достигала 50 градусов по Цельсию. Также рекордно высокие температуры были зафиксированы в Греции, Франции и Испании. Это произошло в следствие антициклона «Харон», который принес массы раскаленного воздуха из северной части Африки.

«Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории», – сказал он.

Кроме того, как отметил Буонтемпо, на рост температуры в этом году влияют некоторые факторы. Один из них – эффект Эль-Ниньо, когда максимально прогревается поверхностный слой воды в Тихом океане. Это влияет на климатические режимы в разных частях Земли – фиксируется жара в Атлантике и потепление климата в целом.

Также Буонтемпо заявил, что исторические температурные показатели в Европе не стали в этом году неожиданностью. По его словам, ученые предупреждали об этом ранее.

Из-за аномальной жары на территории стран Евросоюза сохраняется риск возникновения лесных пожаров.