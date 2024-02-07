Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана, набрав более 90% голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев может, практически, праздновать свою победу на прошедших сегодня внеочередных выборах главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК республики Мазахира Панахова.

По его словам, уже обработаны бюллетени с порядка 55% избирательных участков. К настоящему времени Алиев набирает с 92,1% голосов.

«На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 54,4% участков… Ильхам Алиев набирает 92,1 процента», — отметил Панахов.

Как сообщает ТАСС, в Баку на улицы начали выходить жители, празднуя победу действующего лидера республики Ильхама Алиева.

«Люди танцуют, скандируют лозунги, проводят импровизированные автомобильные шествия. Каких-либо инцидентов во время народных гуляний не зафиксировано», — информирует агентство.

Напомним, Ильхам Алиев сменил в начале 2000-х годов на посту президента Азербайджана своего отца Гейдара и правит страной уде два десятка лет.