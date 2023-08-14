Илон Маск одним словом отреагировал на признание провала контрнаступления ВСУ

Политика

Фото: [dpa/picture-alliance]

Американский бизнесмен Илон Маск согласен с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провалившемся контрнаступлении украинских ВС и ключевой роли США в кризисе Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Недавно бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в своих социальных сетях отрывок из подкаста Меркуриса. На видео аналитик назвал действия американского правительства, которые спровоцировали кризис на Украине. 

Как заявил Меркурис, Соединенные Штаты игнорировали опасения со стороны РФ в вопросе европейской безопасности, и в прошлом году саботировали переговоры России с Украиной в Турции. 

Теперь, когда контрнаступление ВСУ провалилось, Штаты могли бы попробовать перейти к настоящим переговорам с РФ, но вместо этого требуют от украинцев продолжения заведомо проигранного боя, отмечает аналитик. 

Меркурис заявил, что политическая элита Соединенных Штатов выбирала конфронтации и конфликты вместо компромисса и мира всякий раз, когда оказывалась на каком-либо «перепутье».

«Точно», - пишет Маск в комментариях под постом своего приятеля Сакса.

Актуально