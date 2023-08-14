Илон Маск одним словом отреагировал на признание провала контрнаступления ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск согласен с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провалившемся контрнаступлении украинских ВС и ключевой роли США в кризисе Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Недавно бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в своих социальных сетях отрывок из подкаста Меркуриса. На видео аналитик назвал действия американского правительства, которые спровоцировали кризис на Украине.

Как заявил Меркурис, Соединенные Штаты игнорировали опасения со стороны РФ в вопросе европейской безопасности, и в прошлом году саботировали переговоры России с Украиной в Турции.

Теперь, когда контрнаступление ВСУ провалилось, Штаты могли бы попробовать перейти к настоящим переговорам с РФ, но вместо этого требуют от украинцев продолжения заведомо проигранного боя, отмечает аналитик.

Меркурис заявил, что политическая элита Соединенных Штатов выбирала конфронтации и конфликты вместо компромисса и мира всякий раз, когда оказывалась на каком-либо «перепутье».