«Им только на руку»: солдаты США не помогут Армении в борьбе за Нагорный Карабах

На фоне операции Азербайджана в Нагорном Карабахе остро встал вопрос — как отреагирует на это Армения и отреагирует ли вообще. Сейчас в стране находятся солдаты США, прибывшие на учения, а потому ответ Еревана может быть очень серьезным.

Марат Хамидуллин, политолог и директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций, назвал вмешательство Армении в происходящее маловероятным. По его мнению, поддержки от американского контингента государство не получит.

«США никогда не рискуют своими солдатами, они привыкли всегда действовать чужими руками. Мы это сейчас наблюдаем во время проведения СВО на Украине. К тому же, сами власти Армении так и не признали Нагорный Карабах, а премьер-министр Никол Пашинян не стал оспаривать суверенитет Азербайджана над Карабахом», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также важно понимать, отметил эксперт, что за Азербайджаном стоит Турция, и устраивать конфликт с этой страной США точно не будут, так как интересов там у американцев в сотни раз больше, чем в Армении.

«Ну и главное. США всегда были заинтересованы в расшатывании ситуации в Закавказье, потому что этот регион — один из ключевых интересов России. И эта ситуация им только на руку. Мы уже сейчас видим попытки обвинить Россию в сдаче Карабаха. Такие настроения будут и дальше накачиваться как внутри, так и извне, а результаты могут оказаться плачевными. Что касается наших миротворцев, они сейчас выполняют задачу по поддержке беженцев, а после ее выполнения контингент, скорее всего, будет выведен», — подвел итог Хамидуллин.

Ранее мы рассказывали, причастна ли Турция к нападению Азербайджана на Карабах.