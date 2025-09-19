Индия не откажется от российской нефти в ближайшие месяцы

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия планируют продолжить закупки российской нефти в ноябре и декабре 2024 года, несмотря на давление со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время власти Индии ведут переговоры с американской стороной о заключении нового торгового соглашения. Одним из ключевых условий Вашингтона является отказ Нью-Дели от приобретения российской нефти.

Однако пока индийские официальные лица не давали указаний нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) прекращать сотрудничество с российскими поставщиками.

По информации издания, объемы поставок нефти из России в Индию сократились до примерно 1 млн баррелей в день. Это снижение связано с временной приостановкой закупок в начале августа, а также с воздействием ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российской инфраструктуре.

Ожидается, что в ближайшие месяцы поставки российской нефти в Индию могут увеличиться. Этому способствует ослабление давления со стороны США в ходе переговорного процесса.

Индия остается одним из ключевых импортеров российской нефти, переориентировав свои закупки после изменения глобальных цепочек поставок энергоресурсов.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в США сократились запасы нефти почти на 10 млн баррелей.