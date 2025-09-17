Запасы нефти в США резко сократились

Запасы нефти в США за неделю сократились на 9,29 млн баррелей, пишет «Интерфакс». Отмечается, что аналитики Trading Economics ожидали снижение лишь на 1,5 млн баррелей.

Отмечается, что коммерческие запасы американской нефти достигли 415,4 млн баррелей — максимального значения с 13 июня.

Кроме того, уменьшились и товарные запасы бензина — на 2,35 млн баррелей, тогда как объемы дистиллятов, включая дизель и керосин, выросли на 4,05 млн баррелей.

Как пишет газета Financial Times (FT), крупнейшие мировые нефтегазовые компании прогнозируют длительный период низких цен на сырую нефть, сокращают расходы, инвестиции и увольняют сотрудников.

Наиболее ощутимо падение коснулось сланцевой промышленности США. Сокращения в компании ConocoPhillips стали тревожным сигналом для всей отрасли. Эксперты отмечают, что такие изменения в запасах и производстве могут оказать влияние на глобальные цены и стратегию американской нефтяной индустрии.

