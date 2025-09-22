Информация о гибели Сальдо оказалась фейком. Что стоит за сообщениями украинских пропагандистов?

Информационные ресурсы, поддерживающие Украину, распространили сведения о кончине главы Херсонской области Владимира Сальдо. Согласно их утверждениям, он мог находиться в крымском оздоровительном комплексе «Форос» в момент обстрелов и, возможно, стал одной из жертв. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вместе с тем этот же источник подчеркивает, что в тот же день, 22 сентября, Сальдо находился в российской столице, где вместе с Сергеем Лавровым участвовал в подписании соглашения о коммерческом и экономическом взаимодействии между Херсонской областью и правительством Никарагуа в Министерстве иностранных дел.

Пресс-секретарь руководителя области Владимир Василенко прокомментировал появившиеся слухи о смерти Сальдо, заявив, что губернатор чувствует себя хорошо и в настоящее время пребывает в Москве с рабочим визитом.

